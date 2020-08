SANS CENTRE DE SOINS, NI TRANSPORT SCOLAIRE : "Mkaymen", une région oubliée à Tiaret

Un enclavement illustré par l'absence totale d'équipements structurants pouvant répondre aux besoins d'une population composée de 300 familles laissées à leurs comptes et pour preuve, cette région n'a pas été dans l'agenda des élus, qui ont " oublié" de l'enregistrer sur la liste des zones d'ombre et à cela s'ajoute l'absence d'électricité qui nourrit un calvaire sans pareil. Cependant, l’inquiétude des habitants et leur ras-le-bol, s'accentuent au fil des jours, si l'on sait que la prise en charge du volet de la santé, est quasi-inexistante, comme nous l'avons constaté sur les lieux et le centre de santé affecté essentiellement pour les prestations de santé, n’existe que sur la carte. Selon les habitants de cette région, cela fait plus de 15 ans que le centre de soins est occupé par une famille. Cette famille nous dit-on n'a pas trouvé où aller et qu'en dépit de plusieurs correspondances pour bénéficier d'un habitat rural ou autre procédure pouvant l’écarter du problème de logement, a fait objet d'une indifférence de la part des élus de la commune de Rechaiga. La population, composée de 300 familles se retrouve aujourd'hui menacée par les maladies et se heurte à des déplacements gênants, eu égard à la qualité des pistes qui n'ont pas fait objet de réfections et se trouvent dans un état de dégradation très avancée. Faudrait-il rappeler, entre autres, que les logements de fonction relevant de l’école "Far Abderrahmane" ont été reconvertis en magasin de stocks de foin et de paille et que 5 enseignants contractuels, et faute de transport ne rejoignent que rarement les classes, tout en signalant que le transport scolaire dans cette région est inexistant et est devenu le dernier souci des élus et des responsables locaux, selon les déclarations de quelques parents d’élèves qui nous ont rejoints devant l'école. En somme, ces enfants, générations de demain se trouvent privés de "bonne" scolarité et d'une prise en charge, en matière de santé et l'unique vœu de ces familles, serait illustré par une visite du wali en personne, pour qu'il visionne de très prés le calvaire auquel se heurte, et au quotidien, la population. Pour l'heure et à "voir" les regards des enfants, l'on déduit que le changement est une devise très rare.