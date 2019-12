SANG CONTAMINE PAR LE SIDA A MASCARA : Le chef de service, un médecin et 3 infirmières condamnés

Le tribunal de Mascara s’est prononcé lundi 23 décembre sur la scandaleuse affaire du sang contaminé par le SIDA de l’établissement public hospitalier, Meslem Tayeb. Ainsi, le chef de service, un médecin et 3 infirmières au niveau de cet établissement ont écopé de 18 mois de prison ferme et une amende de 10 millions centimes pour « Négligence et falsification de documents officiels », rapporte le site Ennahar Online. Rappelons que dans cette affaire la partie civile avait requis la peine maximale contre les prévenus. L’affaire remonte à 2016 quand une jeune mère de 26 ans est admise dans l’établissement public hospitalier, Meslem Tayeb pour subir une césarienne. En ressortant, elle se retrouve séropositif. Soit, porteuse du virus du SIDA ! Selon son témoignage, elle a contracté le VIH lors d’une transfusion sanguine rendue nécessaire pendant la chirurgie. Depuis, la jeune maman vit le calvaire alors que le staff l’ayant opérée n’a jamais reconnu son tort. «Je ne veux ni argent ni rien. Je veux juste que les responsables soient jugés pour leur négligence et leur mensonges », avait-elle déclaré dans un émouvant témoignage accordé à la chaîne privée Ennahar TV en Juillet 2019.