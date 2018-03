SALSABIL LANCE LA 4EME EDITION "PRINTEMPS DE L'ESPOIR" : 240 orphelins accueillis pour une semaine

Dans la soirée de ce dimanche, 18 mars 2018, au niveau de la Maison de la Culture « Ould Abderrahmane Kaki », s’est déroulée une réception en l’honneur de 240 enfants orphelins venus de 10 wilayas du pays. Cette édition « printemps de l’espoir », la 4eme du genre, est l’œuvre de l’Association caritative ‘’Salsabil’’, que l’on sait, sur tous les fronts, pour le soutien des malades et des démunis. Malgré des conditions d’une météo peu clémente, la salle « Ryma », de la Maison de la culture a ouvert ses portes très tôt, à 14 heures trente en ce jour du lundi 18 mars 2018.Des invités ont commencé à arriver, peu à peu pendant que les préparatifs de la scène allaient bon train, dans une démarche naturelle et spontanée pour l’accueil des jeunes hôtes, attendus. Véritablement, c’est vers les 20 heures 30 et, malgré une pluie battante, balayée par un vent tourmenté, que les 240 orphelins des dix (10) wilayas du pays ont été accueillis dans une ambiance chaleureuse et chargée d’affection sincère. Les hôtes d’honneur, en l’occurrence, Mr le wali, le P/’A.P.W et membres des autorités locales ont été accueillis par le Président, M.Belatrèche Mohamed, M. Hadj Ahmed Harrag Benkritly, ainsi que les membres du staff de l’association « Salsabil » .La soirée fut une fête qui a commencé par une chorale de jeunes écoliers du cycle primaire qui a réussi la prouesse de saisir toute l’assistance par une grande émotion lisible sur le visage des invités présents. Soulignons au passage que ces « artistes en herbes » ont été formés et dirigés par Hadj Djamel Bensabeur, metteur en scène de renom qui a donné à l’évènement sa touche artistique grâce à ces jeunes enfants pleins d’innocence et de candeur. Le décor était dans la sobriété, raffiné dans une expression professionnelle et l’animation de la soirée par M.Belatrèche Mohamed est, comme d’habitude, de bonne facture. tout comme les précédentes incontestablement. Cette quatrième édition du « printemps de l’espoir » a été une réussite comme sait le faire la « Team Salsabil » à la hauteur de son statut, dans la société civile Mostaganemoise .Au menu, après cette cérémonie d’accueil, a débuté une semaine de jeux , loisirs, activités culturelles et récréatives qui se passeront entre Mostaganem et Alger. C’est la semaine où les hôtes de « Salsabil » seront hébergés dans les meilleurs hôtels et mangeront aux meilleurs restaurants. Et les petits orphelins vont partager des moments de joie et de gaieté certainement inoubliables, pour eux et cela, soulignons-le, grâce à la générosité des donatrices et donateurs pleins d’humanisme. Il y a aussi ces hommes et femmes discrets, de la nébuleuse « Salsabil » qu’il ne faut pas oublier de leur rendre une fière gratitude avec tous les mérites de la considération et du profond respect .Ils ont tous et toutes participés, chacun à sa manière et ses moyens, à rendre le sourire aux petits orphelins, innoce