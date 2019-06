SALLE DES FETES ERIGEE SUR UN LIT D’OUED A OUREAH : Le wali ordonne la démolition de la bâtisse

Après avoir pris connaissance de la violation des règles d’urbanisme à la localité d’Ouréah, relevant de la commune de Mazagran, le wali de Mostaganem, M. Rabhi Abdenour, a ordonné la démolition de la salle des fêtes érigée sur un lit d’oued. Située à une dizaine de kilomètres, à l’ouest de la ville de Mostaganem, la salle des fêtes a vu le jour sur le lit d’un oued, sans que nul ne s’étonne et dénonce cette vile agression, nuisant abondamment à l’équilibre du milieu naturel. L’assiette foncière où a poussé cette bâtisse avec une magnifique vue sur la mer, a été simplement bradée par un citoyen qui a vendu ses biens immobiliers à de tierces personnes pour les besoins d’une promotion immobilière et n’a point hésité par la suite à se retourner vers le lieu voisin qui n’est autre que le lit d’un oued. Ce dernier a remblayé le passage naturel de la rivière et s’est lancé dans la construction sans le moindre souci. Aujourd’hui, cet établissement se dresse sur le lieu, et une opération d’un creusement d’un drain ‘’artificiel’’ a été réalisée avec la mise en place d’une canalisation souterraine pour permettre l’évacuation des eaux pluviales qui proviennent d’un mont voisin et finissent par reprendre le chemin sur la suite du lit du côté bas en allant se perdre dans la mer.