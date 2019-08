SALE TEMPS POUR DES ELUS D’ORAN : Demande de levée de l’immunité pour 4 parlementaires

Selon les média en ligne ‘’Ennahar et El Bilad TV’’, la justice a demandé la levée de l’immunité parlementaire de M.Kaddouri Habib, l’ex-maire de la commune d'Es-Senia mais aussi député du parti FLN de la wilaya d'Oran. Ce dernier a été impliqué dans les enquêtes de détournements d’assiettes de terrain et du blanchiment d'argent. Il a été cité dans l'affaire des détournements du foncier avec la complicité du directeur général de l'agence foncière M.Mebarki Mohamed qui vient d'être incarcéré à la prison d'Oran en compagnie du président de l'APC d'Es-Senia , M.Bounagua qui vient d'être arrêté et mis sous détention préventive par le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d’Ain El Turck pour les chefs d'inculpation de détournement du foncier et de la corruption,du fait que ces deux ex maires de la municipalité d'Es Senia notamment M.Kaddouri Habib du parti FLN et M.Bounagua du parti RND, ces deux candidats en course sont les principaux acteurs dans ces affaires de dilapidation des deniers publics, suivi de corruption et détournement d'importantes assiettes de terrain qu'ils ont détourné à leur profit, se sont enrichis au dos de l'Etat et sont très connus dans la scène politique avec leur sale argent. Deux autres parlementaires du parti RND de la wilaya d’Oran dont un sénateur sont sous enquête vient d'être refoulés de l'aéroport ‘’Ahmed Benbella’’ d'Es-Senia à destination de Paris France sont également visés par cette procédure.