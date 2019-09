SALAMANDRE : Fermeture de 7 fast-foods servant de la ‘’chicha‘’

Dans le cadre de la surveillance et inspections des activités commerciales, au niveau des professions libérales classées, de la wilaya de Mostaganem, la cellule de communication et d’information, de la direction de la sureté de wilaya a révélé que 14 commerces privés, cafés et fast-food, activant dans la zone de « Salamandre » faisaient l’objet d’une attention particulière. Ainsi, ( 7 ) sept établissements d’entre-deux, viennent de faire l’objet d’une sanction de fermeture et ce ,pour infraction au code du Commerce consistant en l’exercice d’une activité non prévue, initialement, dans leur registre de commerce .Surveillés ,depuis un moment, par les services de police générale et de la réglementation, il a été constaté que ces restaurateurs en question offraient aux fumeurs de la ‘’ chicha’’ qui sont souvent de jeunes clients parmi lesquels des mineurs alors que l’on sait les dégâts qui peuvent être occasionnés sur la santé de ces consommateurs, pratiquement inconscients des conséquences .Cette opération de la lutte ,contre toutes les violations et abus au niveau des commerces de restauration rapide et des cafés est menée avec constance par les éléments de la police contre les commerçants portés sur des infractions aux dispositions du code du commerce et du registre du commerce établi.