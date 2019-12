SALAHEDDINE DAHMOUNE LIMOGE : Kamel Beldjoud nouveau ministre de l’Intérieur par intérim

Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre de l’Intérieur Salaheddine Dahmoune, remplacé par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Beldjoudi. Né en 1957 à Bir Mourad Raïs (Alger), M. Beldjoud a occupé auparavant le poste de Secrétaire général au ministère de l'Habitat depuis 2016, ainsi que plusieurs autres postes au sein d'institutions étatiques depuis 1982, outre sa participation à l'opération d'éradication des bidonvilles à Alger de 1983 à 1984. Il a occupé par la suite le poste de chargé de mission, puis d'inspecteur général à la wilaya d'Alger et président des daïras El-Abiodh Sidi Cheikh et El-Bayadh dans la wilaya d'El-Bayadh. M. Beldjoud a aussi assumé les fonctions de président des daïras d’Aïn Arnat (Sétif), Aïn Oussara (Djelfa) et Batna (Batna) durant la période 1985-2005. Parmi les postes occupés par le nouveau ministre (2005-2010), celui de wali délégué à Chéraga et à Rouiba jusqu'à 2015, puis à Zeralda jusqu'à 2016, avant d'assurer les fonctions de secrétaire général au ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville (2016-2019).