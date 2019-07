SAISON ESTIVALE : Plus de 33 millions de personnes ont fréquenté les plages

Plus de 33 millions de personnes ont fréquenté les plages ouvertes à la baignade au niveau national depuis le début de la saison estivale, a annoncé une responsable du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. "Un total de 33.463.217 estivants ont fréquenté les 426 plages autorisées à la baignade au niveau national du 1er juin au 22 juillet 2019", a indiqué à l'APS la sous-directrice de l'Organisation et du développement du territoire et chef de projet "saison estivale" au ministère de l'Intérieur, Lamia Bouderouia. Elle a précisé que la wilaya d'Oran arrive en tête des wilayas côtières en matière de fréquentation des plages avec plus de 6 millions d'estivants, suivie des wilayas de Boumerdes (plus de 4 millions), Mostaganem, Jijel et Skikda (plus de 3 millions), Tipasa (2 millions) et Alger (près de 2 millions).