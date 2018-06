SAISON ESTIVALE : Oran se prépare à accueillir ses touristes

Des rencontres qui ont été une occasion pour passer en revue l’état d’avancement des préparatifs pour cette saison estivale en relation avec les présidents d’A P C des 16 communes côtières. Ces derniers ont soulevés moult lacunes et souhaitent régler certains problèmes. Pour suivre sur le terrain ces préparatifs, une Commission a été installée à cet effet, elle effectuera des déplacements sur le terrain pour recenser tous les points noirs constatés et décider ainsi sur site des solutions à envisager pour l’amélioration des conditions pour les estivants. En sus des agents de police et de la gendarmerie qui seront déployés pour assurer la fluidité du trafic et réguler la circulation routière, des points de contrôle et des barrages filtrants seront également dressés, de jour comme de nuit, sur les importants axes routiers de la wilaya pour prévenir tout acte d’agression et d’atteinte à l’ordre public. «Ce dispositif sera maintenu pour toute la période estivale», indique la sûreté de wilaya d'Oran qui rassure que «tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour garantir la tranquillité et la sécurité des estivants». Ce dispositif spécial, qui impliquera aussi les éléments de la gendarmerie nationale, se caractérise aussi par des opérations sur le terrain qui seront multipliées pour déjouer les actions criminelles et autre banditisme, et ce, à travers des rondes de contrôles qui seront faites par des brigades mobiles de polices et de gendarmerie qui seront déployées sur les 33 plages autorisées à la baignade. Dans le cadre de la protection de l’environnement, «des bacs à tri sélectif seront mis en place le long des plages et des caissons à ordures à l’arrière plage», une action qui sera précédée d’une campagne de sensibilisation, apprend-on de la direction de l’environnement de la wilaya. «A cela s’ajoute le recensement des points de rejets d’eaux usées qui se déversent directement ou indirectement dans la mer à l'image de celui de la plage de Bousfer plage où les eaux usées se déversent directement sur la plage de penica, et ce, jusqu'à l'heure actuelle, elle n'a pas encore fait l'objet de nettoiement par les services concernés pour ne pas les citer tous», et ce, en vue d’une prise en charge efficiente afin d’éviter toute maladie ou contamination des baigneurs, ajoute encore notre source. A cet effet, l'Assemblée Populaire de Wilaya d'Oran a débloqué une enveloppe financière de 34 millions de dinars aux communes côtières pour «préparer la saison estivale et améliorer les conditions d’accueil des estivants». Cette année, le volet nettoyage des plages, des structures d’accueil, la sécurité et l’éclairage ont bien été pris en charge, apprend-on des élus des 04 communes de la daïra d’Ain Turck. A cela, il faut ajouter la réfection des postes de secours situés sur les plages, des postes devenus durant l’année des buvettes et urinoirs. Le nettoyage et l’embellissement des villes côtières sont également pris en charge par des équipes affectées aux communes par la direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya dans le cadre du programme blanche Algérie. A chaque saison estivale, la question de l’occupation anarchique des plages, espaces de stationnement squattés par des jeunes, qui exigent le payement «de la rançon» revient qui s’ajoute à la prolifération des commerces saisonniers sans autorisations, qui squattent les plages au vu et au su de tous. Oran est-elle réellement une wilaya à vocation touristique? C’est sa vocation naturelle, répondent les spécialistes, seulement elle n’a pas été accompagnée de moyens et de mécanismes pour juguler son essor. Cette vocation touristique qui taraude l’esprit des élus et autorités de la wilaya ne revient qu’à l’occasion de chaque saison estivale. Force est de constater que cette saison estivale ne diffère guère des années précédentes, sa préparation, comme à l’accoutumée, se fait, à présent, par le nettoyage et badigeonnage, comme c’est le tourisme et l’accueil des estivants et se limitent uniquement à cela.