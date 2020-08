SAISON ESTIVALE : Mobilisation de 500 sapeurs pompiers à Mostaganem

Selon le chargé de l’information et de la communication de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, M. Mohammedi Mansour, plus de 500 agents sapeurs pompiers ont été mobilisés pour surveiller les plages pendant la saison estivale, lancée depuis le 15 août dernier. En effet, dans le cadre de la surveillance des 39 plages autorisées à la baignade, ouvertes cette saison, à ces agents, il leur a été fourni les différents équipements nécessaires pour les opérations d’intervention et de secourisme, dont des ambulances et un personnel médical et paramédical afin d’assurer le transfert de personnes victimes de noyades et/ou blessées vers les différents hôpitaux et établissements de santé compétents et ceux situés à proximité des plages. En ce sens, la direction de la protection civile a équipé ces plages de centres de contrôle où il a été réservé plusieurs zodiacs en caoutchouc et ce pour surveiller les vacanciers et assurer également des opérations de recherches et de sauvetage au large et en profondeur de la mer. Notons que, des séances de sensibilisation sont effectuées par les éléments de la protection civile de la wilaya pour prévenir les dangers de la baignade dans des zones interdites, notamment aux jeunes arrivant des wilayas limitrophes et des régions intérieures du pays afin d’éviter de fréquenter les plages non surveillées et les zones rocheuses insiste-t-on. Il y’a lieu de rappeler que suite à la décision de wilaya N°1493 , 39 plages ont été ouvertes cette saison à savoir : « les Sablettes , Songhater , Ouréah , Stidia , Sidi Mansour et El Mectàa , 08 plages au niveau de la localité de Achahcaà, et 20 autres à Sidi Lakhdar » Le même interlocuteur a ajouté que 03 plages resteront fermées temporairement, à cause de la découverte d'une bactérie dans l'eau de mer et ce suite à un prélèvement des eaux de baignade effectué. Il s’agit en effet des plages de « Sidi El Mejdoub, Metarba et la Crique » S’ajoutent à cela 10 autres plages en raison de leur dangerosité et aspect rocheux.