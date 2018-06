SAISON ESTIVALE : ‘’L’accès aux plages est strictement gratuit ‘’

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, M.Noureddine Bédoui a rappelé, hier le samedi matin que l’accès aux plages au niveau des dix-huit wilayas du littoral restait gratuit pour l’ensemble des citoyens qui sont « par la force de la loi » propriétaire de ces espaces. Le ministre de l’intérieur, s’adressant aux walis, à l'occasion de la rencontre nationale sur le suivi de la saison estivale leur ordonne de faire respecter ce principe, à savoir la gratuité des plages et le lutte contre les exploitants illégaux. Souligne encore que les citoyens sont libres de prendre leur propres accessoires de plages, notamment les chaises les parasols et les transats. La location de ces accessoires est autorisée, selon le ministre qui insiste sur l’obligation d’affichage des prix. Même chose pour les parkings avec remise obligatoire de tickets de la part des gardiens qui doivent impérativement porter un gilet de même couleur. Outre la gestion des plages, le ministre de l’intérieur a parlé politique pour expliquer que le gouvernement compte faire jouer un rôle de fer de lance aux collectivités locales, dans le cadre de la relance du secteur touristique. Mettant en valeur l’immense potentialité touristique de l’Algérie, le ministre a appelé un sursaut en matière de savoir-faire pour vendre le produit et faire de l’Algérie une destination touristique mondiale.