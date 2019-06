SAISON ESTIVALE : Encore un noyé à Kaf Lasfer

Le samedi dernier , la mer a encore emporté la vie d’une nouvelle victime au niveau d’une zone , non autorisée pour la baignade , au niveau de la commune de Sidi Lakhdar, située à 500 mètres de la plage de Kaf Lasfer (à 50 kilomètres à l’est de Mostaganem).En effet , il s'agit d'un jeune adolescent , âgé de 15 ans, résident au douar d'Ouled Bouziane, commune de Sidi Ali et dont le corps frêle sans vie a été repêché. Par ailleurs, deux autres victimes ont été sauvées durant cette même opération et transportées vers les centres de santé les plus proches. Les services de la protection civile lancent encore de nouveaux appels notamment, aux estivants arrivants des wilayas limitrophes des régions intérieures du pays d’éviter de fréquenter les plages non surveillées. Dans le cadre de la prévention contre les noyades en mer, la Protection civile souligne qu'il faut toujours fréquenter les plages autorisées à la baignade, là où il y a les agents de la Protection civile et les services de sécurité. Les estivants doivent connaître également les heures de surveillance, qui commencent généralement à partir de 8 heures du matin et se terminent à 20 heures ». L'accent est également mis sur le respect des couleurs des drapeaux qui signifient et désignent l'autorisation de la baignade interdite avec le drapeau rouge, dangereuse avec le drapeau orange et autorisée avec le drapeau vert, insiste-t-on.