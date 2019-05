SAISON ESTIVALE A SIDI BEL ABBES : La protection civile mène une campagne de sensibilisation

En vertu des instructions émanant de la Direction Générale de la protection civile, relatives à la préparation de la saison estivale 2019, les baignades et la campagne de lutte contre les incendies de forêts et de céréales, les premiers responsables de la direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de lancer officiellement et à partir de lundi 20 mai 2019, une campagne d'information et de sensibilisation sur les risques qui guettent éventuellement les citoyens, lit-on dans un communiqué. Cette campagne d'envergure, organisée en collaboration efficiente de la conservation des forêts, de la direction des services agricoles, de l'Education Nationale ,du Commerce, serait axée essentiellement sur la prévention des dangers de la mer ,la baignade dans les points, réserves d'eau et les barrages, les feux de forêts et de récoltes, l'envenimation scorpionique, les intoxications alimentaires et autres accidents de la route. Dans cette optique, un programme riche et diversifié a été élaboré par les mêmes services, dans le but de réussir une large diffusion des conseils et consignes de sécurité et pouvoir informer les citoyens sur les risques survenant en été.