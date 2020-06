SAISON ESTIVALE A ORAN : Vaste opération de nettoyage des plages de la Corniche

Une vaste opération de nettoiement des plages de la daïra d’Ain El Türck a été lancée en début de semaine à l’initiative de plusieurs associations de jeunes en prévision de la saison estivale, a-t-on constaté. Supervisée par les autorités locales, cette campagne a ciblé les principales plages situées dans la cité Hai Akid Abbes ex Bouisville, Paradis plages, Saint Germain de chef-lieu de la commune d’Ain El Türck, la plage de Cap Falcon, les Corales et Bomo plage qui connaissent une grande affluence durant les saisons estivales. Toutes les conditions nécessaires pour un meilleur accueil des estivants ont été mobilisées, selon le même responsable qui a insisté sur l'importance du respect des consignes de sécurité et de préventions sanitaires pour endiguer la propagation du covid-19.M. M. Belabbès Omar directeur du tourisme a affirmé que les stations de relevage des eaux usées au niveau des plages Saint Rock (Ain El Türck), l’Emir (Mers Hadjadj) et Cap Blanc (Ain El Kerma) seront prêtes avant l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale par les pouvoirs publics. Un plan d’action a également été élaboré pour nettoyer les plages et embellir les communes côtières, particulièrement Ain El Türck, qui compte 23 sites de baignade et Mers El Hadjadj qui dispose de trois plages, en plus de ceux de Ain Feranine Madegh et Arzew a indiqué la même source. Sur les 36 plages que comptent la wilaya d'Oran, 33 plages sont autorisées à la baignade, a-t-on rappelé,, ajoutant que chaque plage est dotée d'un plan d'exploitation supervisé par le gestionnaire de la plage pour faciliter la tâche aux différents intervenants. Ces plages ont été dotées des commodités nécessaires, tel que l'éclairage public, les réseaux d'assainissement, et des douches entre autres, a-t-on indiqué. Pour permettre justement aux estivants de passer des vacances agréables, la direction du tourisme et la DJS ont fait appel à des associations partenaires, pour mettre les bouchées doubles en mobilisant le maximum de moyens matériels et humains, en vue de faire le grand lifting des plages qui seront autorisées à la baignade. Les APC des communes côtières ont été également sollicités par le wali d'Oran pour prendre part à cette grande opération, visant à débarrasser des saletés et immondices les plages de la côte ouest Actuellement, ces plages sont envahies par des sachets, canettes vides, bouteilles en plastique, cartons, branches d’arbres, verres, déchets ferreux et autres détritus, ce qui offre un décor déplaisant. Le littoral ouest de la wilaya d'Oran réputé pour ses belles plages sera sans doute pris d’assaut, cet été, par des milliers d’estivants des quatre coins du pays.