SAISON ESTIVALE A MOSTAGANEM : Les citoyens invités à rationaliser l’eau potable

En prévision de la saison estivale , le directeur de l’Algérienne des Eaux de Mostaganem a invité les consommateurs à la rationalisation d’eau potable , en attendant les intempéries durant les prochaines saisons d' automne et l'hiver pour le remplissage du barrage d’Oued Kramis lequel a connu une baisse du volume d’eau. En effet , le même responsable a également indiqué que l’ADE a enregistré 300 fuites d’eau à travers la wilaya dont elle a colmaté plus de 160 fuites car les équipes d’intervention sont sur le terrain pour réparer les fuites afin d’éviter le gaspillage et aussi améliorer la distribution de l’eau potable aux consommateurs. Il a en outre, signalé que les créances des clients sont estimées à 14 000000 de DA, et les communes à 12 000000 de DA. Notons en ce sens que ces dettes influent négativement sur le bon fonctionnement de cette entreprise .Il y’a lieu de rappeler que le barrage, Kramis a connu une baisse du niveau d’eau passant de 45 millions m3 à 9 millions de m3, en raison du manque de pluies pendant les mois précédents de décembre et janvier, avec la présence des cyclopes découverts par les biologistes du laboratoire. Cette problématique a provoqué des perturbations dans l’approvisionnement d’eau potable au niveau de la daïra d’Achaàcha avec ses 4 localités et des 3communes de la wilaya de Relizane en plus d’une partie des douars de la daïra de Sidi Lakhdar. Face à cette problématique , la direction des ressources en eau et celle de l’ADE ont opéré à la réalisation d’un réseau d’eau potable de la station de dessalement pour approvisionner le barrage d’Oued Kramis d’un apport en eau potable d’une capacité de 9 000 m3/j, en plus d’un volume d’eau de puits de 6 000m3/j soit d’un total de 15 000m3/j pour secourir un tant soit peu la région du Dahra, dont les besoins en eau potable étaient de 28 000 m3.