SAISON ESTIVALE A MOSTAGANEM : La galère des vacanciers face aux plagistes

Parkings payants, espaces privatisés, expulsion des plages publiques pour les personnes refusant de payer : depuis le début de l’été, les citoyens Mostaganemois dénoncent les “mafias-parasols”, ces loueurs clandestins installés sur le littoral notamment au niveau de la plage de Sidi El Medjdoub , Sonaghter , Sablettes et autres. En effet, depuis le début de l’actuelle saison estivale, les plages Mostaganemoises sont envahies par les “mafias-parasols” : il s’agit d’habitants des quartiers voisins, surnommés ainsi en raison de leur emprise sur les parasols mis à disposition par les mairies locales. Tous les jours, ils s'installent sur les plages publiques et imposent leur prix aux vacanciers. D’abord, bien que l’accès à la plage soit gratuit, les parkingueurs exigent les frais à l’entrée qui est souvent barrée. Ils répondent par cette phrase standard: « nous avons tout loué ». Ensuite, les parkingueurs exigent des frais même aux automobilistes qui garent leur voiture en dehors du parking légal, dans la nature sauvage. Même si vous ne descendez pas de votre voiture, vous payez. Les vacanciers obéissent et paient par peur d’être agressés ou d’avoir la voiture endommagée. Enfin, les plagistes continuent à leur tour d’envahir le rivage en plantant les parasols et les tentes misérables sur le sable. Faute d’espace, l’estivant est obligé de louer un parasol ou une tente comme s’il était dans une plage privée. Les instructions du Ministère de l’Intérieur sont claires et précises. La mafia profite de l’impunité pour faire régner sa loi. Ce phénomène cause très souvent des bagarres et des agressions !