SAISON ESTIVALE A MOSTAGANEM : La Direction du tourisme compte sur les animations

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2018 et son corollaire, le tourisme, Mme la Directrice du Tourisme de la wilaya de Mostaganem, Hayet Mâameri, a déclaré récemment que quatre (4) sont en cours d’aménagement pour être livrées, incessamment en tous cas, pour le début de cette saison, a-t- elle fait savoir, ajoutant qu’avec les 36 plages déjà prêtes, Mostaganem disposera désormais de quarante (40) plages réunissant toutes les commodités ainsi que les conditions de surveillance et de sécurité, où la baignade est autorisée. Elle a également rappelé que le secteur du tourisme Mostaganemois possède 37 établissements hôteliers d’une capacité de 4000 lits, en plus des camps de vacance qui offrent plus de 15.000 lits aux vacanciers qu’aura à accueillir Mostaganem. Ceci en plus des divers centres de colonies de vacances appartenant au secteur de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’à des «Oeuvres Sociales » .Par ailleurs, outre le fait de l’implication du secteur de l’Environnement en cette année, dans le cadre du concours national de la « ville verte » Mme H.Maâmeri a révélé qu’un important programme de festivités ,riche en activités et manifestations, viendrait marquer la célébration de la journée mondiale du tourisme, le 25 juin 2018.