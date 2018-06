SAISIE DES 701KG DE COCAINE : ‘’El Bouchi’’, ses 2 frères et son associé, emprisonnés

Le procureur de la République près du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Kamel Chikhi dit "El Bouchi" (le boucher), ses deux frères et un de ses associés, ā la suite de l'affaire de saisie de 701 kg de Cocaïne au port d'Oran il y a plus d'une semaine. Ils sont poursuivis, selon la chaine de télévision ‘’Ennahar’’ qui a rapporté l'information, pour association de malfaiteurs, trafic et stockage de drogues dures. L'équipage du navire à bord duquel la quantité de la drogue dure avait été transportée du Brésil jusqu’au port d'Oran via l'Espagne, a était libéré selon la même source. Pour rappel, M. Kamel Chikhi est un richissime promoteur et homme d’affaires algérien, propriétaire d’une boite d’importation dénommée ‘’Donya Meat’’, une société activant dans l’import-export des produits de boucheries basée à Alger. Ce dernier avait déclaré que ses containers contenaient uniquement de la viande surgelée. Malheureusement, ce drôle de boucher doit maintenant fournir des explications sérieuses aux autorités algériennes, après son arrestation.