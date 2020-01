SAISIE DE PSYCHOTROPES, DE KIF ET 13 MILLIONS DE CTS : 3 personnes interpellées à Tiaret

Les éléments de la B.R.I, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tiaret, lors de deux opérations, ont saisi des comprimés psychotropes, une grande épée et un montant de 13 millions de centimes, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute que la 1ere opération a été entamée suite à de précieuses informations étant parvenues aux services de la B.R.I, faisant part de l’écoulement de comprimés psychotropes par 2 jeunes au niveau de la gare routière qui ont été arrêtés après leur localisation. Notons que selon toujours la source l’un des 2 jeunes arrêtés faisait l’objet d'un mandat d’arrêt, il était l’auteur d'une agression qui a auparavant ciblé un policier exerçant ses fonctions au niveau de la ville de Rahouia. Il est utile de signaler que l'autre élément arrêté, était en possession de 60 comprimés de psychotropes. La 2eme opération, s’est soldée par l'arrestation d'un jeune âgé de prés de 20 ans, au niveau de la cité «E.P.L.F", en possession de 17 comprimés de psychotropes, 39 grammes de kif traité et un montant de 13 millions de centimes, considéré comme recette des ventes de kif et de comprimés psychotropes. Pour l'heure, les mis en cause se trouvent au niveau des locaux de police et seront prochainement présentés devant le tribunal compétent, indique notre source.