SAISIE DE PRODUITS INTERDITS D’IMPORTATION : Des douaniers au cœur d'un scandale à l’aéroport d’Alger

Les services de sécurité ont saisi, au cours de la semaine dernière une importante quantité de produits interdits d’importation à l’aéroport international d’Alger, Houari Boumédiene. Cette affaire impliquerait plusieurs douaniers, selon ce qu’a rapporté le quotidien francophone El Watan. En effet, la police de l’aéroport international d'Alger a ainsi saisi pas moins de 14 000 téléphones portables haut de gamme, 400 caméras de surveillance haute définition et 50 000 USB Flash Disk ayant des capacités variées. En plus de ce matériel informatique, la police a également saisi 4 quintaux de tabac pour la chicha, pour une valeur de pas moins de 400 milliards de centimes. Lors d’une inspection, la police a soupçonné deux gros camions garés à l’intérieur de l’aéroport. En les ouvrants, d'importantes quantités de produits interdits à l'importation ont été découvertes. Selon la même source, une enquête préliminaire a été ouverte. Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une première investigation. En plus de l’importateur, trois douaniers et deux déclarants en douane ont été arrêtés, en attendant le rapport final des enquêteurs. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des saisies et des arrestations ont lieu à l’aéroport d’Alger. Cette année plusieurs scandales ont éclaté. Des sommes en devises dissimulées, des bijoux, des ruines romaines et des œuvres d’art ont été saisis. Enfin, les douaniers ont également fait l’objet de plusieurs plaintes et scandales, les voyageurs dénoncent encore des vols dont ils sont victimes. Les douaniers sont accusés d’ouvrir les bagages et de se servir. Néanmoins, aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de ces derniers.