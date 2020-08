SAISIE DE PLUS DE 180 GRAMMES DE KIF : Une personne écrouée à Tiaret

Agissant sur informations, les éléments de la B.R.I, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de Tiaret, ont arrêté le dénommé H.M, 35 ans et en sa possession un sac en plastique, contenant 2 plaquettes de kif traité, dont la quantité a été estimée à 183,3 grs, et laquelle était destinée à être écoulée au niveau de certains quartiers de la ville de Tiaret ,lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction ,par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, lors d'une présentation directe devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, précise le communiqué de presse.