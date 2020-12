SAISIE DE COCAÏNE ET DE ‘’EXTASY’’ A ORAN : 17 personnes arrêtées dont le fils d’un ex-wali

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et le trafic de drogue et de stupéfiants, les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran en étroite collaboration avec les éléments de la douane régionale d'Oran ont réussi avant- hier à procéder à l'arrestation de 17 individus dont le fils d'un ex-wali, membres d'un réseau international, spécialisés dans la commercialisation des psychotropes et de la cocaïne, en possession de 800 grammes de cocaïne et 7000 comprimés de marque ‘’Extasy’’. Ils ont été appréhendés au niveau de la localité de wilaya d'Oran. Une fois les procédures terminées, tous les mis en cause qui seront traduits devant les instances judiciaires territorialement compétentes pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, commercialisation, et trafic de drogue, risquent de grosses peines.