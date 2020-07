SAISIE DE 90 HALLUCINOGENES A MASCARA : Deux trafiquants arrêtés à Sig

Les éléments de la PJ de la 2ème sûreté urbaine de Sig ont neutralisé 02 trafiquants de psychotropes avec la saisie d’une quantité de 90 hallucinogènes, et d’une somme d’argent, revenu de ce trafic illicite, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illégale d’un suspect âgé de 31 ans à partir de son domicile familial situé dans un quartier de la ville de Sig. Le suspect a alors été placé sous surveillance, ce qui a permis de l’arrêter et de saisir une somme d’argent en sa possession. Le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 90 comprimés hallucinogènes. Le mis en cause a été conduit au siège de la 2ème sûreté urbaine où l’enquête a permis d’identifier son fournisseur âgé de 29 ans, lequel a été arrêté à son tour. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des deux suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement du suspect principal en détention, alors que le second a bénéficié d’une citation directe.Sahraoui Lahcene