SAISIE DE 3.480 COMPRIMES A ORAN : Arrestation d'une bande de trafiquants de psychotropes

Agissant sur information, les éléments relevant de la brigade da la BRI du chef-lieu de wilaya d’Oran ont procédé avant hier à l'arrestation d'un important réseau spécialisé dans la commercialisation de comprimés psychotropes. Une quantité de ces produits hallucinogènes a été saisie, il s’agit selon le rapport de police de 3.480 comprimés de diverses marques. Dans ce cadre de lutte contre le trafic de stupéfiants et de psychotropes, deux individus âgés de 23 et 32 ans ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs de la brigade de recherches à la suite des informations parvenues aux services de police, ont ouvert une enquête, laquelle a donné lieu à l’arrestation des deux mis en cause à bord d’un camion de marque Renault Saviem, au niveau du quartier de Yaghmoracène,. Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert à l’intérieur du véhicule, une quantité de 3.480 comprimés psychotropes, un montant de 2,2 millions de centimes provenant de la vente des produits psychotropes en plus d’un lot d’armes blanches. Poursuivant leurs investigations et après une extension de compétence ordonnée par le procureur de la République près le tribunal d’Oran, dans la commune d’Arzew, les policiers ont procédé à une perquisition ordonnée par le tribunal d’Arzew dans certains endroits que fréquentaient les personnes arrêtées. Ils ont saisi deux véhicules, une paire de jumelles, une balance électronique en plus de cinq portables. Tous les mis en cause présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience pour les délits de trafic de drogue et commercialisation de psychotropes.