SAISIE DE 2 QUINTAUX DE KIF A BECHAR : Arrestation de 3 membres d’un réseau transnational de trafic de drogue

Une opération combinée entre le service régional de lutte contre le trafic de drogue et les services de police judiciaire de Béchar, d’Abadla et de Tindouf a permis de neutraliser trois membres d’ un réseau transnational de trafic de drogue formés par plusieurs personnes de différentes nationalités. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement que les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar sont intervenus pour arrêter deux jeunes narcotrafiquants âgés de 22 et 23 ans et saisir 250 kg de kif traité. L’enquête préliminaire ouverte sur place a permis de déterminer l’identité d’un troisième membre du réseau originaire d’Abadla. Le service de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Abadla a recherché le suspect et signalé qu’il se trouvait en déplacement à Tindouf. Une extension de compétence ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Béchar a permis l’arrestation du suspect qui s’était enfui vers Tindouf. Les trois mis en cause dans cette affaire seront présentés prochainement devant le magistrat instructeur près le tribunal de Béchar.