SAISIE DE 2 KG DE CANNABIS A ALGER : Arrestation de cinq suspects dont deux femmes

Les services de police judiciaire d’El-Harrach (Sûreté de wilaya d'Alger) ont saisi 2 kg de cannabis et arrêté cinq (5) suspects, dont deux (2) femmes, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). L’affaire traitée par la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’El-Harrach fait suite à des plaintes et des informations de citoyens faisant état d’activités suspectes d’un groupe de délinquants s’adonnant au trafic de stupéfiants et de psychotropes au niveau d’une cité. Exploitant ces informations, lesdits services ont procédé à l’arrestation de cinq (5) suspects impliqués dans l’affaire âgés entre 25 et 35 ans, dont deux (2) femmes, précise le communiqué. L’opération s’est également soldée par la saisie de deux (2) kg de cannabis, 20 comprimés psychotropes, quatre (4) téléphones cellulaires, deux (2) voitures utilitaires et d’un montant de 38.000 DA qui proviendrait du trafic de ces substances toxiques, ajoute la même source. La DGSN souligne que cette opération "entre dans le cadre des efforts des services de police dans la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de stupéfiants et de psychotropes, pour la protection des personnes et de la santé publique".