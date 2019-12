SAISIE DE 187 UNITES DE BOISSONS ALCOOLISEES : Arrestation de trois personnes à Mascara

Dans le cadre de leurs campagnes contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments des brigades de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter trois vendeurs frauduleux, avec la saisie d’une quantité de 187 unités, ainsi que des sommes d’argent, lors de descentes distinctes à travers le périmètre de compétence. En effet, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de Daïra de Sig ont arrêté un individu âgé de 39 ans, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de son activité illégale. Le domicile de celui-ci a été perquisitionné, ce qui a permis de l’arrêter et de saisir 71 unités et une somme d’argent. Par ailleurs, les éléments de la septième sûreté urbaine de Mascara ont arrêté à leur tour un autre vendeur illicite âgé de 24 ans, avec la saisie de 58 unités d’alcool. De plus, les policiers de la deuxième sûreté urbaine de Mascara ont arrêté un troisième individu âgé de 27 ans, avec la saisie de 48 unités de boissons alcoolisées, ainsi qu’une somme d’argent, après avoir procédé à la perquisition du domicile du mis en cause. Les trois suspects arrêtés ont fait l’objet de procédures judiciaires et ont été présentés devant la justice.