SAISIE D’UNE QUANTITE D’OR ET D’ARMES BLANCHES : Coup de filet contre une bande de voleurs à Mostaganem

Les services de la police judiciaire (PJ) de la wilaya de Mostaganem viennent de démanteler une bande spécialisée dans le cambriolage des habitations et le vol par effraction. Les hommes du divisionnaire Khellassi Samir ont mis hors d'état de nuire quatre malfaiteurs qui dirigeaient un réseau de vol de maisons. Cette arrestation a permis la saisie d’une quantité importante d’or d’une valeur d’environ 100 millions de centimes, une somme d’argent de 283.500,00 DA en monnaie nationale, 200 euros, 107 comprimés de psychotropes, 0,5gr de cocaïne, et une dizaine d’armes blanches. Cette opération, fait suite à plusieurs jours de surveillance et d’observations réalisée par une équipe de surveillance et de suivi installée par la sûreté de wilaya et ce dès la première plainte de vol par effraction signalé au niveau de la 2èmè sureté urbaine, en date du 18-06-2018. Ce qui a permis en moins de 72 heures de localiser un premier suspect et d’arrêter dans les mêmes conditions ses trois autres complices. C’est le système zonal établi dans le programme général de sécurité qui vient de donner ses fruits, vue la rapidité d’action sur le terrain et le butin récupéré. Après leur placement sous mandat de dépôt, le dossier d’accusation des quatre mis en cause a été transmis au procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.