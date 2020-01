SAIDOUN ABDELSAMAI NOUVEAU WALI DE MOSTAGANEM : Rabhi Mohamed Abdenour limogé

Le nouveau wali de Mostaganem, Abdessamie Saïdoun, qui dit être ‘’ un homme de terrain’’, est né le 25 juin 1961. Il avait occupé le poste de wali de Constantine depuis juillet 2017 à ce jour. Il a fait ses études secondaires au Lycée El Bettani à Larbaâ, 35 km à l'est de Blida. Diplômé de l’école nationale d’administration (ENA), il fut conseiller au ministère de l’intérieur et plusieurs fois chef de daïra, à Nedroma (Tlemcen), Berrine (Djelfa), Sougueur (Tiaret) et Mazouna (Relizane) avant d’être promu wali de Bordj Bou Arreridj. L’attention particulière des autorités locales de transformer les territoires en véritable levier de croissance, répond à la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement et qui passe par la mobilisation et l’engagement de toutes les composantes locales, estime le nouveau wali M. Saïdoune. " Compte tenu de la conjoncture actuelle, l’augmentation substantielle des investissements économiques, productifs de richesses et créateurs d’emplois constitue une priorité de premier ordre dans notre démarche ". Dans cet esprit, le nouveau wali affirme se focaliser sur les instructions du gouvernement et rappelle que les enjeux liés aux fluctuations des prix des hydrocarbures, " ne doivent en aucun cas donner lieu à une attitude alarmiste ou défaitiste, bien au contraire, cette nouvelle donne est à mettre à profit, pour la concrétisation d’un objectif économique stratégique, à savoir : la diversification de l’économie à forte valeur ajoutée et le développement d’une industrie nationale et locale prospère et compétitive. Le plan d’action de la wilaya dans cette direction est d’attirer le plus grand nombre d’opérateurs à investir dans les différentes branches d’activités économiques, de contribuer particulièrement, sur les enjeux de la réussite des politiques nationales de redynamisation des investissements. A l’heure actuelle au niveau de la wilaya de Mostaganem, il s’agit de prime abord de libérer les initiatives locales afin de valoriser et de faire fructifier les potentialités et les richesses multiples et avérées dont dispose la wilaya ". Le nouveau chef de l’exécutif de la wilaya précise que cette mission dans l’étape actuelle et selon les instructions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. "Il n’est plus question dans notre quotidien de suivre des situations chiffrées des programmes d’équipements publics, mais une stratégie se focalisant sur les efforts et l’attractivité des territoires dont nous avons la charge", avait-il insisté.