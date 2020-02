SAIDAL : Akacem Fatoum nommée à la tête du Groupe

Le Groupe Saidal a annoncé l’installation de Madame Akacem Fatoum en qualité de Président-Directeur Général et ce, en remplacement de Monsieur Nouas Mohamed. La cérémonie d’installation qui s’est tenue au siège de la Direction générale de Saidal, a été présidée par le Directeur général de la gestion du secteur public marchand au Ministère de l’industrie et des Mines, en présence des directeurs centraux et des membres du Conseil d’Administration du Groupe Saidal. « Possédant une expérience professionnelle de plus de 20 dans l’industrie pharmaceutique, Mme Akacem, a occupé plusieurs postes de responsabilité à Saidal, dont Directrice du marketing et de l’information médicale, Directrice centrale du partenariat et de l’export, Directrice assurance qualité, Directrice PMO (Project Manager Officer). Madame Akacem Fatoum est titulaire d’un Diplôme de Doctorat d’Etat en Pharmacie de l’université de Montréal (Canada) et d’un Master in Business Administration : MBA de l’université de Lille (France) », indique un communiqué du groupe. Notons que la nomination d’une présidente à la tête de l’entreprise, constitue une première et restera gravée dans les annales du Groupe Saidal.