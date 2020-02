SAIDA : Verdict contre l’ex-maire et son adjoint prononcé aujourd’hui

Le verdict de l'ex-maire de Saida et son adjoint sera prononcé ce dimanche au niveau du tribunal de la commune de Hassasna .Les deux incriminés sont impliqués dans trois affaires dont une pour achat de deux véhicules de service en dérogeant toutes les formes de la réglementation en vigueur .Les mis en cause ont comparu devant le tribunal de la commune de Hassasna le 23 février 2020 où il a été requis à leur encontre une peine de 07 ans de prison ferme, en présence de leurs avocats. Pour rappel, les deux élus d’obédience FLN ont été présentés devant le juge instructeur du tribunal Hassasna durant le mois d août 2019. Le magistrat instructeur les a écroués pour trois chefs d inculpation similaires à ceux de la bande d'Ali Baba qui séjourne au pénitencier d'El-Harrach. Ce dimanche tous les regards seront braqués vers le tribunal de la commune de Hassasna.