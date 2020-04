SAIDA : Une importante quantité de produits alimentaires expédiée à Blida

Le contexte que vit la population de la wilaya de Blida a obligé et oblige tous les Algériens de multiplier les actions caritatives et de souder tous les efforts pour lui assurer un secours alimentaire .L’initiative du chef de l’exécutif de la wilaya à savoir Mr Said Saayoud tombe à point nommé car les bienfaiteurs que compte la wilaya de Saida ont répondu à l'appel .La caravane d’aide comprend des dizaines de tonnes de denrées alimentaires dont la semoule, la farine et plus de centaines de fardeaux d'eau minérale .C’était vers les coups de 13h de ce samedi que Mr le wali en présence d’un nombre réduit de responsables a donné le coup de départ du convoi de plus de 15 camions .Ces derniers vont sillonner plusieurs wilayas pour enfin atterrir à Blida .Dans son intervention , Mr Said Saayoud a avancé que ce genre de comportement n’est qu'un maillon de toute la chaîne des actions caritatives .Il ajoute que la wilaya de Saida est prête pour secourir non seulement Blida mais aussi d’autres wilayas qui vont connaitre le même sort que la capitale des fleurs .Avant de conclure , Mr le wali a exhorté la population à se fier aux moyens préventifs pour endiguer la propagation du virus covid-19 .Quant à la population des zones d’ombre que compte la wilaya de Saida , Mr Said Saayoud a confirmé dans son discours qu’elle sera ravitaillée en semoule et en farine durant tous les jours et qu'aucun cas de contamination Dieu merci n’a été enregistré jusqu' à l 'heure actuelle.