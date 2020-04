SAIDA : Un jeune retrouvé pendu

Le phénomène du suicide se poursuit et continue d’endeuiller des familles .Au niveau de la wilaya de Saida, le suicide est devenu monnaie courante, en l’espace de 48 heures deux suicides ont été signalés . Il s’agit d’un quinquagénaire, souffrant semble-t-il de troubles psychiques qui a été retrouvé pendu à un olivier et un jeune âgé de 25 ans retrouvé mort dans la maison parentale .Pour l 'heure actuelle , on dénombre depuis le début de ce 2020 , plus de 10 suicides à travers tout le territoire de Saida et la liste demeure encore ouverte à défaut d’une meilleure prise de charge de la cellule familiale .Le premier jour de ramadhan , une famille a été surprise par la découverte de son fils âgé de 25 ans pendu dans une pièce .Le mobile ou les mobiles de ce suicide restent encore obscurs .Une enquête fut ouverte par les services de la police pour déterminer les circonstances de ce suicide à partir de lequel le bilan de l'année en cours ne cesse de s’alourdir .