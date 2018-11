SAÏDA : Un homme égorge sa femme et prend la fuite

Un homme âgé d’une quarantaine d’années, a mortellement poignardé son épouse. La victime, mère de cinq enfants, âgée d’une trentaine d’années, a été découverte vers 6h00 du matin gisant dans une mare de sang. Selon des sources concordantes, le crime s’est produit au domicile familial du couple sis au quartier Essalam dans la wilaya de Saïda, lorsque le mis en cause a mortellement poignardé son épouse en usant d’une arme blanche avec laquelle il lui a asséné plusieurs coups mortels au niveau du cœur et du cou. Le corps sans vie de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital Ahmed Medeghri de la wilaya de Saïda pour les besoins de l’autopsie, alors que le coupable a pris la fuite. Alertés, les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que la police scientifique se sont rendus sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce crime dont les raisons et les circonstances ne sont toujours pas connues.