Le spectre du suicide continue à faire des victimes au vu et au su d’'une société en quête de soi .Durant ce premier trimestre, la commune d’Ouled Khaled à 5km du chef-lieu de wilaya a enregistré plus de 3 cas de suicide. .Le 24 février 2020 un jeune d 'Ouled Khaled a mis fin à ses jours via la corde au cou. Un autre, il s‘agit, cette fois-ci d'un septuagénaire habitant Sidi Allel , un quartier où la débine et la pauvreté exhibent leur diktat sans aucune frontière.