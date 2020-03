SAÏDA : Saisie plus de 8 tonnes de viande blanche

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, les services de la gendarmerie nationale à Saida ont réussi à mettre la main sur plus de 8 tonnes de viande blanche. Cette dernière était sur le point d’être livrée à des bouchers et des restaurateurs, apprend-on de source fiable. La source affirme que la quantité en question a été saisie lors d’une ronde effectuée au niveau des artères de la ville. Elle ajoute que la viande blanche saisie semble être avariée et a fait l’objet d’une calcination. Il reste à rappeler que les services de la gendarmerie de la wilaya de Saida ont pu saisir il y a plus d’un mois une quantité de viande blanche transportée par un moyen de transport qui ne répond à aucune norme d’hygiène. Signalons que la viande blanche continue à être livrée aux restaurants et aux boucheries chaque nuit.