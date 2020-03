SAIDA : Saisie de produits alimentaires dans un garage

Une opération combinée entre les services de la gendarmerie et ceux de la direction du commerce, a permis de saisir une importante quantité de produits alimentaires de large consommation stockée dans un garage situé à quelques encablures de la cité 1200 logements, apprend-on de source bien informée. La même source avance que les éléments concernés ont profité d'une information émanant d’un citoyen faisant état de la présence d'un faux commerçant qui écoule des produits alimentaires de large consommation stockés au niveau de son garage dépourvu de toutes les normes d’hygiène. Le commerçant indélicat fut surpris par la présence de la gendarmerie et des agents de la direction du commerce, a-t-on indiqué. En effet, le commerçant indélicat a vu toute sa marchandise saisie et des sanctions sévères seront appliquées à son encontre.