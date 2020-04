SAIDA : Saisie de plus de 450 unités d’alcool à Daoud

Le mois sacré pointera à l’horizon avant la fin de ce weekend et les boissons alcoolisées ne cessent d’être écoulées à travers toute la wilaya de Saida .L’écoulement d’un produit prohibé non seulement par notre religion mais aussi par la loi .Les services de la gendarmerie de la commune de Daoud, une commune à 42 km du chef-lieu de la wilaya de Saida, ont réussi à mettre la main sur plus de 450 unités de boissons alcoolisées qui furent sur le point d’être livrées à un vendeur illégal. Selon notre source d’information , la saisie de cette importante quantité d’unités d’alcool à bord d’un moyen de transport dont on ignore sa marque, a eu lieu au niveau du tronçon reliant Daoud à Hassi El-Abd .Les mis en cause ont été présentés par devant le procureur exerçant près du tribunal de Saida pour possession d’une marchandise interdite à la vente et sans facture .