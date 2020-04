SAIDA : Retrait de 45 permis de conduire durant le mois de mars

Les éléments de la police de la voie publique ont pu retirer au cours de mars 2020, 45 permis de conduire contrairement aux mois passés où le nombre enregistré pendant ce genre d’opérations ,s’avérait plus significatif .Selon notre source d’information , la route a enregistré aussi deux morts et 13 blessés sur les 10 accidents de la circulation survenus au niveau des différentes routes nationales .Quant au volet de la nuisibilité nocturne , la police a pu immobiliser une moto de grosse cylindrée qui à chaque nuit dérangeait les habitants. Enfin pour le volet de l’activité commerciale à partir de laquelle des pseudos commerçants ne cessent de se transformer en futur gros bonnets est devenu un véritable casse tête pour la police, plus de 17 pseudos commerçants ont été traduits en justice pour défaut de registre de commerce .Il reste à signaler qu’en dépit des mesures répressives instaurées par les autorités , l’installation du commerce informel ne cesse de prendre de l’ampleur à travers tous les quartiers du chef-lieu de la wilaya.