SAÏDA : Report du procès en appel du juge condamné pour corruption

Le procès en appel du magistrat impliqué dans une affaire de corruption qui devrait avoir lieu ce dimanche au niveau de la cour de Saida a été reporté pour dimanche 22 mars 2020. A l'heure actuelle, on ignore complètement la ou les cause(s) de ce report. Il est très important de faire un rappel de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive .Les faits de cet événement remontent à la journée du 28 septembre 2019 où la victime une jeune fille mariée divorcée fut contactée par l’acolyte du magistrat pour lui remettre le pot-de-vin .Un guet -apens fut tendu et le mis en cause fut surpris par la police en possession de 2 millions de centimes .Lors de leur comparution le 19 janvier 2020 au tribunal Hassasna à18 km du chef lieu de wilaya , les incriminés ont réfuté tous les chefs d inculpation dont celui de corruption .Le représentant a requis une peine de 7 ans de prison ferme pour les deux accusés .Le verdict est tombé 15 jours après en condamnant le juge et son acolyte à 2 ans de prison dont un ferme et l autre avec sursis .Un pourvoi en cassation des incriminés et de la victime a été émis au niveau du tribunal .Cependant , le pourvoi en cassation qui devrait avoir ce dimanche 15 mars 2020 , a été reporté pour le 22 mars 2020.