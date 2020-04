SAIDA : Procès en appel de l’ex-maire de Saida et son adjoint

Le procès en appel de l'ex-maire de Saida et son adjoint d’obédience FLN s'est déroulé dans la matinée de ce mardi au niveau de la Cour de Saida .Pour rappel , les faits de ce procès s’articulent sur trois chefs d’accusation dont celui de l 'acquisition de deux voitures d’un particulier sans le respect des normes de la transaction .Une transgression qui a pesé lourd sur le devenir du premier magistrat de la commune de Saida et son adjoint. Durant le mois de septembre, les deux prévenus furent placés sous mandat de dépôt par le tribunal. Lors de leur comparution, le tribunal les a condamnés à deux ans de prison ferme et un an pour le fournisseur .Les inculpés ont émis un pourvoi en cassation .Il a eu lieu ce mardi en présence des accusés et de leurs avocats. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le verdict de ce procès en appel.