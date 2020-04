SAIDA : Premier cas du coronavirus déclaré positif

La wilaya de Saida vient d’enregistrer son premier cas de contamination au virus covid-19. Un premier cas qui a bel et bien chamboulé toute la population .En effet , il s'agit d’un femme asthmatique, âgée de plus de 50 ans qui a été contaminée lors de sa visite médicale effectuée au niveau du cabinet d’un médecin spécialiste résident à Oran .Selon les informations recueillies , la femme suspecte a été admise illico presto au service destiné à la lutte contre le virus qui est en train de se propager et fut soumise à un test à partir duquel les médecins ont constaté la présence du coronavirus .Une vaste opération de dépistage fut lancée pour tous les voisins de la femme contaminée .