SAIDA : Plus de 20000 masques pour la population

La pénurie des masques et du gel hydroalcoolique constatée ces derniers temps a poussé des stagiaires des centres de formation professionnelle dispatchés à travers la wilaya de Saida à se solidariser avec la population, apprend-on de source bien informée .Cette dernière nous indique que des jeunes stagiaires ont pris l'initiative de fabriquer plus de 20000 masques pour que les citoyens se protègent du virus corona .Cette louable initiative est à encourager pour la simple raison que ces jeunes stagiaires ont déboursé de leurs propres poches des sommes d’argent. On apprend, par ailleurs, que des enseignants de l’université ont contacté Mr le wali pour la préparation du gel hydroalcoolique. Mr Said Saayoud a illico presto donné son accord .Il reste à signaler en outre que ces opérations de solidarité s’ajoutent à celles de la collecte des denrées alimentaires de large consommation , une collecte destinée aux citoyens dépourvus de toute ressource pécuniaire.