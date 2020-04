SAIDA : Plus de 12000 bavettes conçues par le CFPA ‘’Grina Badra’’

Les stagiaires du centre de formation professionnelle ‘’Grina Badr’’a situé à quelques encablures du siège de la wilaya de Saida ont pu fabriquer plus de 12000 bavettes pour les différents secteurs de la wilaya, apprend-on de source bien informée .Notre source précise que cette louable initiative a pointé à l’horizon pour renforcer les gestes barrières instaurés par les services compétents afin d' endiguer la poussée vertigineuse du covid -19 .Notre source ajoute que des dizaines de mètres de tissu ont été achetées par les stagiaires .Notons encore que d’autres actions similaires ont effectuées par d’autres stagiaires d’autres centre de formation à l’image de celui de la commune de Moulay Larbi, à 25 km du chef-lieu de wilaya. Dans le même sillage, les employés de l’ex-chemiserie ont fabriqué des bavettes et des tabliers pour le personnel médical exerçant au niveau des différents blocs de l’hôpital Ahmed Medeghri et des centres de santé dispatchés à travers toute la wilaya.