SAIDA : Les 10.000 DA provoquent une ‘’fitna’’ entre un imam et des citoyens

Une fitna a pointé à l'horizon entre un imam et des habitants de deux quartiers sur l’octroi du montant financier destiné aux citoyens touchés par le confinement partiel, apprend-on de source crédible. Cette polémique remonte à la semaine passée quand des camions sont arrivés aux quartiers de ceux qui ont introduit des recours pour non perception des 10.000 DA entrant dans le cadre de la circulaire présidentielle .Les concernés ont été ébahis par la remise d’un panier de denrées alimentaires estimé à 2500 DA . Les mécontents ont rejeté complètement le panier et ont revendiqué les 10.000DA .Ils ont contacté l’imam qui a été chargé de les inscrire sur la liste de la perception des 10.000 DA . L'imam a été surpris par leur présence. Ils lui ont exigé les 10.000DA et non le panier de denrées alimentaires .L’affaire risque de tourner au vinaigre à défaut d’une solution plausible.