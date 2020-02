SAÏDA : Le wali bloqué à Ain Sekhouna

Des habitants de la commune d’Ain Sekhouna à 89 km du chef- lieu de wilaya n’ont pas trouvé une autre formule pour exprimer leur ras-le-bol que de bloquer le passage au véhicule qui transportait le premier responsable de la wilaya Mr Said Saayoud .Les revendications relatives à l’amélioration du cadre de vie de cette population se multiplient au fil des jours et ne font que compliquer leur quotidien. Au niveau du vieux quartier , le wali a reçu d amples explications sur l’opération de la réfection du quartier en question, sous un bain de foule désemparée et désorientée .Des mécontents ont interpellé Mr le wali pour résoudre le problème du logement et de l’emploi ,des revendications qui demeurent le souci de tous les algériens .Les services de sécurité ont été contraints d’intervenir sous un soleil de plomb pour débloquer le passage .Les éléments de la gendarmerie renforcés par ceux de la police ont eu du pain sur la planche durant cette visite de travail et d’inspection du nouveau wali qui est en tarin de s 'évertuer pour redresser la barre de ceux qui sillonnent le même parcours que celui du combattant .