SAÏDA : Le nouveau wali multiplie les visites à la wilaya

Mr Said Saayoud installé il y a plus d un mois à la tête de la wilaya est en train de multiplier les visites à travers les 6 daïras que compte la wilaya de Saida .Un périple similaire à celui des grands rendez-vous marathoniens ayant fait l’objet du mécontentement de la population. Cette dernière a pu profiter de ces visites pour exposer toutes les inquiétudes et les aléas de son quotidien .En effet, le nouveau premier magistrat de la wilaya semble plus crédible et plus confiant à chaque contact avec la population. Mr Said Saayoud prenait des notes axées sur les conditions de vie des citoyens à chaque fois qu’il visitait une daïra pour concevoir une feuille de route à partir de laquelle il remettra la locomotive de développement de toute la wilaya sur de bons rails et assurera un minimum de dignité au citoyen bafoué par les pratiques de certains décideurs . Les retards constatés dans la réalisation des différents programmes et le laisser-aller de certains responsables ont plongé la wilaya dans un tunnel obscur. Un tunnel parcouru par un citoyen à la recherche d un rayon de soleil qui lui rassure le sourire. Le nouveau wali est animé de bonne volonté pour revoir l’essor d une wilaya affaiblie par les conflits tribaux .Du pain sur la planche et le défi pointera- t- il à l’horizon ?