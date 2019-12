SAÏDA : Le maire de Sidi Amar en détention provisoire

Le magistrat enquêteur près le tribunal de Hassasna (wilaya de Saïda) a placé le président d’APC de Sidi Amar et deux membres de cette assemblée en détention provisoire pour les chefs d’accusation liés à la corruption, a indiqué dimanche, le parquet général de la Cour de justice de Saïda à l’APS. Les trois mis en cause poursuivis pour des délits liés à l’abus de fonction, établissement d’un certificat attestant des faits non fondés, délivrance d’un document administratif sur la base d’informations reconnues mensongères, ont été placés jeudi soir en détention provisoire, a indiqué la même source à l'APS. Les faits de cette affaire remontent à l’année 2018, lorsque les membres d’une exploitation agricole, sise dans la commune de Sidi Amar, ont introduit une procédure judiciaire à l’encontre du président de l’assemblée populaire communale et deux autres membres de cette assemblée, qui ont accordé l’octroi d’un faux titre de l’exploitation agricole à d’autres personnes, a-t-on fait savoir.