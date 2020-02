SAIDA : Le lait en sachet vendu à 30 DA

L’obligation de vente du lait en sachet, subventionné par l’Etat, à 25 DA ne cesse d’être transgressée par certains commerçants à Saïda et pourtant, les récentes instructions avancées par le ministère de l’agriculture sont claires. En effet, depuis l’intervention de Mr le ministre de l'agriculture, le prix du sachet du lait à 25 DA, produit de large consommation, défraye la chronique. Les consommateurs, quant à eux, sont confrontés à des prix exorbitants et insensés. Notons que certains commerçants exigent 5 DA en plus du prix officiel fixé à 25 DA par l’Etat, d'autres obligent les acheteurs à ajouter un DA pour chaque sachet de lait acheté. Réflexion a contacté des commerçants pour avoir d’amples informations sur le non-respect du prix du sachet du lait à 25DA. Hélas, aucun d’eux n’a voulu répondre .Le prix du sachet du lait à 25 DA continue à être affiché au détriment des petites bourses. Les services compétents .sont appelés à multiplier les sorties inopinées pour serrer l’étau contre les transgresseurs de ce produit de large consommation.