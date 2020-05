SAIDA : Le centre postal du quartier ‘’Daoudi Moussa’’ pris d’assaut

Le seul centre postal que compte le plus ancien quartier du chef-lieu de la wilaya de Saida a été pris d’assaut dans la matinée de ce jeudi .C était vers les coups de 8h , des files se formaient devant l’entrée du centre postal .Adultes ,jeunes et vieux , n’arrivaient plus à s'entendre sur le respect du flux humain .Des querelles verbales éclatèrent et les files se métamorphosent en un espace d 'échange de gros mots sous un soleil de plomb .Tous les gestes barrières pour endiguer la propagation du virus corona s’évaporaient sous les cieux du centre postal ‘’Daoudi Moussa’’ .Chaque usager qui détient une carte magnétique ou un chèque ne songe nullement au déboires du covid-19 .Son seul souci ,c’est de retirer une somme d’argent et d’abdiquer ces chaînes qui pourraient entraîner une contamination au virus corona .Un tel comportement ne fait que propulser le risque du covid-19 .